St-Louis : Philippe Rangama s'interroge sur une possible prise illégale d'intérêts

Le PEUP envisage des suites judiciaires. Alors que Yves M’Houmadi, président de l’association Nou Lé La s'est rallié durant l’entre-deux tours à Julianna M’Doihoma, le parti de Philippe Rangama s’interroge sur le vote en avril dernier d’une subvention régionale au profit de l’association. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 16:17 | Lu 655 fois

"Elle se présente comme la candidate du changement mais elle est plutôt la candidate du passé", lance Philippe Rangama, rallié à Claude Hoarau. Le leader du Parti pour l’Education et l’Unité Populaire s’est penché sur le cas de son ancien colistier Yves M’Houmadi, président de l’association Nou Lé La, soutien de Julianna M’Doihoma désormais. "Arrivée en tête au premier tour, nous nous interrogeons sur les moyens employés par celle-ci".



Le 6 avril dernier, la conseillère régionale, en charge de l’économie sociale et solidaire notamment, a fait voter une subvention exceptionnelle à une liste d’associations dont Nou Lé La à hauteur de 35 000 euros. "Est-ce le prix d’un transfuge, d’un piratage, d’une infiltration ou d’une subvention déguisée voire partisane", questionne Philippe Rangama.



Pour l’élu St-Louisien, au vu des éléments dont il dispose, le doute est permis. Yves M’Houmadi, figurait en troisième position sur sa liste. "Dans le cadre de cette élection, je lui ai demandé de démissionner de son poste de président de l’association Nou Lé La". Une lettre en ce sens a été transmise au candidat ex-tête de liste le 9 décembre dernier. "Si ce n’est pas le cas, le document qu’il nous a remis ne peut-il pas être considéré comme un faux?"



Assurant vouloir "informer", loin de "toute posture électoraliste", le N° 3 sur la liste de Claude Hoarau pour le second tour envisage de porter plainte si de "possible prise illégale d’intérêts" et de "possible trafic d’influence" se vérifient. Et cela, quel que soit le résultat ce dimanche soir ajoute-t-il.



