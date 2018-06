St-Louis: Patrick Malet retire ses délégations à sa 9e adjointe

Le maire de St-Louis a tranché. Patrick Malet a, samedi, pris un arrêté retirant les délégations de la 9e adjointe, Juliana M’Doihoma. Le torchon brulait au sein de la majorité municipale depuis que l’élue avait décidé de s’abstenir de voter l’augmentation des indemnités des élus lors du dernier conseil municipal Patrick Malet dans un communiqué évoque pour motiver sa décision, "une absence de solidarité à l’égard de la majorité municipale, des manquements aux principes d’organisation établis en matière de sécurité et de relations aux associations ainsi que depuis moins d’un mois, la contestation systématique des décisions de la majorité municipale".Une attitude que le maire dit "d’autant plus difficile à comprendre que des instances d’échanges et de débats existent et fonctionnent au sein de la majorité municipale".Les délégations en matière d’ingénierie de projets en économie solidaire, de coordination du dispositif de service civique sur le territoire communal ainsi que de coordination de la politique de la ville sur les quartiers en géographie prioritaire de Saint-Louis, seront exercées désormais directement par le maire qui rappelle que "comme chacun le sait, a besoin, pour être efficace, de ligne de conduite claire et uniforme".