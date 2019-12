St-Louis : Patrick Malet renonce à se représenter et laisse le champ libre à Hamilcaro

Il en avait certes fait la promesse à Cyrille Hamilcaro quand il lui avait succédé au poste de maire dans les circonstances que l'on sait. Mais on sait très bien ce que valent les promesses en politique.



Patrick Malet sera donc l'exception à la règle.



Au travers d'une carte de voeux de fin d'année qu'il a faite parvenir aux Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, il annonce qu'il ne compte pas se représenter l'année prochaine au poste de maire (voir photo ci-dessus).



Et qu'il laisse donc le champ libre à Cyrille Hamilcaro.



Cela, même s'il ne le dit pas, malgré les pressions "amicales" qu'il a pu subir.



Un geste à souligner dans un monde politique où la parole donnée n'a plus aucune valeur.