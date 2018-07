St-Louis: Pas de résultat excédentaire de 56 000 € mais un déficit de plus de 2 millions d'euros selon la CRC

Dans son dernier rapport, la Chambre régionale des comptes (CRC), contredit les affirmations de la majorité municipale saint-louisienne, qui lors d'un point presse donné le 17 avril 2018, avait annoncé un résultat excédentaire de 56.000 euros pour l'année 2017 . Or, selon l'institution, l'exercice budgétaire 2017 de la commune se solde "non pas par un retour à l'équilibre (…) mais par un résultat déficitaire de 2 786 252,29€."Pour la CRC l'exécution du budget 2017 s'est traduite par un excédent de la section de fonctionnement de 56.611€ et un besoin de financement de la section d'investissement de 2.786.252 €.