Social St-Louis: Non à la fermeture de l'hôpital de proximité

Cela fait plusieurs mois, que le CHU et les problèmes de la santé sont au cœur de l’actualité à La Réunion. Nous sommes solidaires du personnel qui se mobilise pour défendre leur outil et condition de travail afin d’assurer leur mission de santé publique. Ce signal d’alarme est le signe d’une dégradation constante des conditions de prises en charge des patients et de la qualité des soins. Ces éléments ont été confirmés par différents rapports rendus publics.



A la suite de notre candidature aux élections législatives, où nous avons placé la santé au cœur de notre programme, nous avons été interpellés par des professionnels qui nous ont remis le dernier rapport du Comité de la Performance et de la Modernisation de l’Offre de soins Hospitaliers (COPERMO) du 31 janvier 2018.



Dans ce document, qui n’est pas secret, nous sommes scandalisés d’apprendre qu’il a été décidé de fermer l’Hôpital de Saint-Louis et de vendre le terrain et les bâtiments. D’un côté une première estimation est fixée à 9 millions d’euros et à la page suivante, il est curieux de constater qu’elle tombe à 2 millions d’euros.



Quoi qu’il en soit, nous dénonçons et révélons à l’opinion ce très mauvais coup qui se prépare dans le dos de la population et qui va priver les habitants du seul hôpital existant sur la 7ème circonscription.



La Ministre de la santé, a annoncé qu’une réforme de la santé sera présentée le mois prochain et affirme "aucune fermeture d’hôpital de proximité". Or, derrière cet effet d’annonce, le décret du Ministère des affaires sociales et de la Santé du 23 juin 2016 fixe la liste des hôpitaux de proximité dans laquelle La Réunion ne figure pas.



Notre priorité est de sauver l’hôpital de Saint-Louis et il s’agit de travailler sur la qualité des soins, améliorer la prise en charge des patients, les permettre de bénéficier d’examens non réalisable à domicile (radiologie, IRM, scanner, ...).



Pour nous, la santé n’est pas une affaire comptable et la santé n’a pas de prix. La Réunion a besoin d’une politique de santé globale et cohérente dans laquelle chaque acteur a sa place au plus prés de la population.



L’hôpital de proximité est le maillon essentiel dans l’accompagnement de nos malades, de nos personnes âgées et dans la prévention des risques sanitaires. L’hôpital de Saint-Louis doit être conforté, renforcé et inscrit de manière durable dans une offre de soin de proximité en complément des structures existantes.



Nous devons nous mobiliser et protéger la santé des habitants de la 7ème circonscription.





