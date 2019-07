[St-Louis]Lettre envoyée aux agents communaux: Le PEUP va saisir la CNIL

Le parti de l’opposition le PEUP n’a pas tardé à réagir à la lettre envoyée par Cyrille Hamilcaro en début de semaine aux employés communaux de St-Louis . Une méthode qui rappelle à Philippe Rangama, l’affaire des sms envoyés aux lycéens de sa région par Laurent Wauquiez, pour lesquels il a été rappelé à l’ordre par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) début juillet.Cette lettre de l’ex-maire de St-Louis candidat aux municipales "soulève la question de la légalité au sens du nouveau Règlement général de la protection des données personnelles (RGPD)", s’est insurgé ce vendredi Philippe Rangama. "Comment se fait-il que Cyrille Hamilcaro dispose du fichier d’adresse de l’ensemble du personnel communal alors qu’il doit être impérativement sécurisé et confidentiel? Cette lettre a-t-elle reçue le consentement des agents, principe imposé par le RGPD?", s’interroge l’élu St-Louisien. Il y aurait donc "une violation du principe de confidentialité, de finalité".Face à ce constat, le PEUP a donc décidé de saisir la CNIL. "Dans cette affaire le maire n’aurait-il pas sa part de responsabilité, lui qui doit être garant des données des agents", pointe Philippe Rangama qui rappelle l’entrée en vigueur du RGPD depuis le 25 mai 2018.Si la CNIL venait à statuer en faveur de la légalité de la démarche, Philippe Rangama prévient, "nous demanderons au maire de communiquer la liste des agents aux candidat(e)s déclaré(e)s dans un souci d’égalité".Sur le fonds, Philippe Rangama déplore la stigmatisation d’une partie des agents communaux traités de "fainéants" dans la lettre. "Qui est responsable de cette situation? Comment demander l’excellence aux agents quand on ne leur donne pas les moyens d’exercer leurs missions" , parcs automobile et informatique obsolètes précise-t-il. Quant aux titularisations à 100%, "un effet d’annonce et une manipulation dans un contexte financier difficile", répond le représentant du PEUP. Le parti qui n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature mais qui l’espère "dans un esprit de rassemblement des forces progressives de gauche".