La grande Une St-Louis: Les grévistes ne lâchent pas le morceau, un délégué syndical en garde à vue

Les agents communaux grévistes de Saint-Louis remettent le couvert. Après leur mouvement hier porté par les syndicats CFDT et SAFPTR, ils sont de nouveaux mobilisés ce jeudi matin devant la cuisine centrale. Ils protestent toujours contre la non-titularisation de 139 agents de la commune et réclament également la libération d'un employé communal et délégué syndical, Wilson Adras, placé en garde à vue. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 10:10 | Lu 1460 fois

Saint-Louis essuie une nouvelle manif, Juliana M’Doihoma balance ses quatre vérités

Pour rappel, la préfecture avait déposé quatre recours pointant des actes entachés d’illégalité lorsque ces agents avaient été engagés. Suite à ce coup de semonce du préfet, la maire Juliana M’Doihoma avait décidé de retirer toutes ces titularisations effectuées entre avril et juillet dernier, dont 48 durant la période électorale.



Une nouvelle mobilisation portée par le syndicat SAFPTR et CFDT avait eu lieu ce mercredi matin, obligeant la première magistrate à commenter cette nouvelle mobilisation, regrettant "l'instrumentalisation" faite par certains politiques de ce mouvement de protestation.



Prisca Bigot sur place



