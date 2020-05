A la Une .. St-Louis: Les gendarmes contrôlent le port du masque dans les transports en commun Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 14:44 | Lu 360 fois

Alors que La Réunion est déconfinée depuis moins de 24 heures, les gendarmes sont déjà mobilisés pour faire respecter les mesures barrières.



Ce matin c’est à Saint-Louis que les militaires ont mené une opération de contrôle du port de masque et du respect des distances de sécurité dans les Cars Jaunes.



"Il s'agissait de faire preuve de pédagogie et de bienveillance pour rappeler à la population l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières", précise la Gendarmerie de La Réunion sur sa page facebook.



L’opération a notamment rassuré les chauffeurs qui craignaient une surfréquentation des réseaux en ce premier jour de déconfinement.



La gendarmerie alerte également: "Des contrôles réguliers seront menés dans Saint-Louis tout au long de cette semaine."







