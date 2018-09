St-Louis: Le suicide annoncé de Claude Hoarau qui déroule le tapis rouge aux frères Robert

Les vieux dinosaures bougent encore. Ou tout au moins, ils essaient.



Claude Hoarau, 76 ans au compteur, excusez du peu, s’est mis en tête de reconquérir la mairie de Saint-Louis en 2020.



Probablement qu’il pense qu’il ne l’a pas assez ruinée pendant les années où il l’a dirigée, il est prêt à tout pour arriver à ses fins.



A tout, même à s’allier avec les frères Robert, Thierry et Pierrick. C’est dire…



Il faut dire que Thierry Robert, il le connaît bien. On peut même dire que c’est lui qui a été le principal artisan de son apparition sur la scène politique, à l’époque où il officiait encore au PCR.



Pour mettre des bâtons dans les roues de Jean-Luc Poudroux, il n’avait rien trouvé de mieux que de pousser ce jeune homme qui disposait d’une bonne fortune, et surtout animé d’une ambition démesurée.



Et surtout, il n’avait pas hésité à lui remettre les clés de tous les réseaux du PCR sur la commune de Saint-Leu qui y était à l’époque très puissant.



On connaît le résultat. Thierry Robert est arrivé aux commandes de la mairie et a piqué la quasi-totalité des militants communistes. Aujourd’hui, le PCR a pratiquement disparu à Saint-Leu.



Les mêmes causes produisent les mêmes effets



On aurait pu penser que ça allait servir de leçon à Claude Hoarau. Mais non, que voulez-vous. L’homme est buté, et il faut bien l’avouer pas très malin. Il n’a qu’une obsession en tête : mettre Patrick Malet à la porte d'une mairie qu’il considère comme un bien de famille.



Pour cela, il est prêt à tout. Y compris à recommencer les mêmes erreurs.



Il a commencé par essayer de convaincre les frères Robert de soutenir la candidature de son fils Fabrice aux municipales de 2020. Refus ferme et catégorique.



Il a ensuite tenté le nom d’une suppléante, Lynda Marteau, une employée communale de Saint-Louis. Nouvelle fin de non recevoir.



Arrive de façon très opportune l’annulation de l’élection de Thierry Robert par le Conseil constitutionnel. Claude Hoarau propose alors le marché suivant aux frères Robert : "Je vous soutiens aux législatives et en échange, vous nous laissez conduire la liste aux municipales et vous nous apportez votre soutien".



Très adroitement, Thierry Robert fait mine d’accepter sachant très bien que, comme le disait Charles Pasqua, "les promesses n’engagent que ceux qui y croient". 2020 c’est loin, alors que les législatives c’est tout de suite. Et d’ici deux ans, il aura tout le loisir de trouver un argument pour dénoncer cet accord.



En attendant, comme à Saint-Leu, Claude Hoarau offre à nouveau tous ses réseaux aux frères Robert.



Qui a dit que les mêmes causes produisaient les mêmes effets ?