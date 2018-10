St-Louis : Le cycliste de 12 ans est décédé dans la nuit

Un enfant de 12 ans a été percuté dans l’après-midi d’hier. L’accident s’est produit dans la Zac Avenir à Saint-Louis. L’enfant circulait à vélo non loin de la gare routière quand la collision avec une voiture s'est produite. L’enfant qui ne portait pas de casque a été grièvement blessé à la tête.



La victime a été médicalisée sur place avant d’être transférée au CHU Sud. Son pronostic vital était fortement engagé. Il est décédé dans la nuit, selon le témoignage de sa tatie sur les ondes de radio Freedom.



Les gendarmes ont hier procédé aux constatations d’usage. L’alcool et la vitesse ne seraient pas en cause, indique le Quotidien. La conductrice, choquée, a déclaré que l'enfant a surgi à toute vitesse sur la route.