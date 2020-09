A la Une . St-Louis : Le SAFPTR parle de séquestration d'employés communaux et réclame la démission de la maire

Lors de la grève qui s'est tenue ce mercredi, le SAFTPR a réclamé la démission de juliana M'Doihoma. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 15:33 | Lu 1323 fois





"Aujourd’hui, les gendarmes séquestrent les employés communaux pour interdire aux syndicalistes d’expliquer leur mouvement. Quelle est la légitimité ? Quelle complicité entre la maire et le préfet ?", s'indigne Jean-Pierre Lallemand, président du SAFPTR, réclamant la démission de la maire de Saint-Louis. Une "scène extraordinaire jamais vue en France" qui débouchera sur "une plainte auprès du Procureur", déclare-t-il dans le mégaphone.



De son côté, la première magistrate a commenté l'événement





