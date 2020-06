Municipales 2020 St-Louis : La victoire de Juliana M’Doihoma se profile, Cyrille Hamilcaro reconnaît sa défaite

Le dépouillement est toujours en cours sur Saint-Louis mais Cyrille Hamilcaro s'avoue déjà vaincu. Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 19:25 | Lu 3969 fois

Voici son communiqué :



"Une page se tourne à Saint-Louis avec l’élection de Mme Juliana M’Doihoma comme nouvelle Maire de Saint-Louis. Malgré nos différents et différences, je lui souhaite ainsi qu’à son équipe de réussir pour notre Ville.



Je remercie énormément les familles et les militants qui m’ont accompagné et accordé leur confiance.



Je redeviens un simple citoyen militant qui va se consacrer à sa famille, ses amis et son activité professionnelle.

Merci encore à tous et à toutes."



