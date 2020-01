St-Louis: La rentrée scolaire reportée à mardi

En raison des fortes précipitations qui se sont abattues sur Saint-Louis, le maire Patrick Malet a pris la décision, pour des questions de sécurité, de décaler la rentrée scolaire à mardi, initialement prévue ce lundi 27 janvier 2020.



Bien que l'alerte orange ait été levée et que la tempête tropicale Diane s'éloigne de nos côtes, les conditions climatiques restent toujours dégradées et les pluies continuent d'arroser le Sud de l'île. Ce qui entraîne une perturbation du réseau routier.



En effet, la quasi-totalité des radiers sont encore submergés et infranchissables, la crue spectaculaire du radier des 3 ravines associée à la fermeture du radier du Ouaki va engendrer immédiatement de lourdes perturbations et notamment pour le transport scolaire.



L’ensemble des équipes techniques sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour sécuriser les réseaux et se tiennent prêtes à intervenir sur les infrastructures routières critiques dès que les conditions climatiques et la décrue des ravines le permettront.