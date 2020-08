A la Une . St-Louis : La liste des lieux où le port du masque est obligatoire à compter de vendredi matin

Suite à la dégradation des conditions sanitaires et à l’accélération de la circulation du COVID-19, Juliana M'Doihoma, la maire de Saint-Louis, a décidé de renforcer les mesures de prévention et de sécurité dans sa commune. Elle a entre autres décidé d'imposer à compter de demain matin, vendredi 21 août, le port du masque dans différents lieux publics et de suspendre les manifestations sportives et culturelles jusqu’au dimanche 6 septembre inclus. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 20:49 | Lu 517 fois





- à l'intérieur des bâtiments et équipements communaux pour tous les agents de la collectivité et les visiteurs



- à l'intérieur et aux abords des écoles maternelles et primaires du territoire de la commune



- aux abords des collèges et des lycées du territoire de la commune



- dans les rues les plus fréquentées du centre-ville de Saint-Louis, à savoir :

* l'avenue du docteur Raymond Vergès (portion comprise entre la rue de la Poudrière et la rue François de Mahy,

* la rue Lambert (jusqu'au rond-point Mahatma Gandhi),

* la rue Saint-Denis,

* la rue Sarda Garriga,

* la rue Saint-Louis,

* la rue Saint-Philippe



- dans les rues du centre-ville de la Rivière, à savoir :

* la RN5 (portion comprise entre l'intersection du chemin Gaston Técher et la pente des Vacoas),

* la rue Georges Paulin,

* la pente des Vacoas,

* la rue du père Laporte (portion comprise entre l'intersection de la pente des Vacoas et l'église de la Rivière),

* la rue du Préau



- sur les marchés en plein air,



- sur les places et espaces publics de plein air,



- dans les cimetières et aux abords des lieux de culte,



- sur les parkings des grandes surfaces alimentaires et des grandes surfaces spécialisées.



Par ailleurs, toutes les manifestations sportives et culturelles sont suspendues sur le territoire de la commune de Saint-Louis jusqu'au dimanche 6 septembre 2020 inclus.

