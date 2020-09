A la Une ... St-Louis : La SAFPTR envisage de porter plainte pour "arrestation abusive"

Le syndicaliste Wilson Adras a été libéré hier à 19H. Une garde à vue "admissible" pour la SAFPTR qui compte se mobiliser à nouveau dès lundi matin.





Avant d'envisager de porter plainte pour "arrestation arbitraire" contre la gendarmerie et le parquet de St-Pierre, la SAFPTR conseillée par Me Jean-Christophe Molière est en quête de réponses. "L'objectif est de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours à Saint-Louis. Pourquoi une grève paisible et pacifique a nécessité l'intervention des gendarmes ?", questionne le conseil. Au sein des rangs du syndicat, on s'interroge sur l'interpellation et la garde à vue de Wilson Adras en particulier alors que d'autres manifestaient. "La scène filmée par les manifestants montre bien qu'il ne faisait pas preuve de rébellion", précise Frédéric Fontaine secrétaire départemental adjoint du SAFPTR."Quels sont les éléments ? Quels sont les indices ou infractions qui ont été relevés ?", ajoute l'avocat.



"Pour nous c'est inadmissible, nous sommes inquiets. Faire grève est un droit", rappelle Jean-Pierre Lallemand. "En 25 ans de syndicalisme je n'ai jamais vu cela. La justice n'est pas au service de Mme Juliana M'Doihoma, l'État n'est pas au service de Mme Juliana M'Doihoma".



"Nous avons également envoyé un signalement au cabinet du ministre de la Justice", indique Jean-Pierre Lallemand, secrétaire général de la SAFPTR qui soutient le mouvement de grève.



La SAFPTR dénonce les violences commises



Sur le fond du dossier, le syndicat va saisir le tribunal administratif. "Les arrêtés de titularisation ont été validés par un organisme expert payé par la collectivité, le Centre de Gestion", rappelle Jean-Pierre Lallemand. "Tout le monde sait à St-Louis qu'elle veut mettre son monde".



Dans la nuit d’hier, la tension est à nouveau montée d’un cran.



Le mouvement de grève se poursuit lundi matin devant la mairie. "Nous serons attentifs au positionnement des forces de l'ordre", conclut Me Jean-Christophe Molière.

