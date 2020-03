A la Une .. St-Louis : L'heure des comptes

Maire sortant: Patrick Malet



Candidats déclarés: Yvan Dejean (Pour une ville meilleure), Claude Hoarau (Alliance pour le développement), Juliana M'Doihoma (Ensemble réveillons notre ville), Serge Rangama (Solution Action), Jean Piot (Le changement dans le bon sens), Cyrille Hamilcaro (Visons l'excellence: ensemble on y arrivera), Sylvie Agathe (Plus forts ensemble Saint-Louis-La Rivière), Pierrick Robert (main dans la main osez le changement), Philippe Rangama (Saint-Louis/La Rivière: terres d'innovations).



Avec 53 220 habitants, la commune de Saint-Louis, qui fait partie de la Civis, est dirigée depuis 2014 par Patrick Malet, dauphin de Cyrille Hamilcaro, élu maire mais rendu vite inéligible suite à ses soucis judiciaires.



Après de longues années d’agonie sur le plan comptable, les finances de la commune sont revenues dans le vert l’an dernier, une première depuis 10 ans.



Le scrutin municipal, toujours très disputé dans la commune entre la droite et les communistes (et ex-communistes), voit pour ces élections les deux camps partir divisés, avec comme à l’accoutumée, les deux anciens maires de la commune, Claude Hoarau et Cyrille Hamilcaro, qui tenteront un énième retour aux manettes de la commune sudiste.



Résultats 2014 (2nd tour)



Inscrits: 39 275

Votants: 30 556

Blancs et nuls: 733

Participation: 77,80%

Exprimés: 29 823

Candidats

Voix

% exprimés

Cyrille Hamilcaro (Nouveau centre)

13 025

43,67

Jean Piot (SE)

9 706

32,55

Pierrick Robert (LPA)

4 726

15,85

Philippe Rangama (PEUP)

2 366

7,93



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Cyrille Hamilcaro (Nouveau centre)

9624

37,05

Jean Piot (SE)

3898

15,01

Fabrice Hoarau (PCR)

2676

10,30

Pierrick Robert (LPA)

3623

13,95

Philippe Rangama (PEUP)

2848

10,96

Sabrina Etangsale (SE)

479

1,84

Patrick Dorilas (PLR)

929

3,58

Thierry Cham-Chit-Song (PCD)

913

3,51

Michel Zaragoza (FN)

247

0,95

Sylvie Agathe (SE)

386

1,49

