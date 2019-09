St-Louis: L'Etat soutient la commune dans son plan de titularisation

Hier, le maire et les élus porteurs du plan de gestion des effectifs adopté en avril dernier par le conseil municipal, se sont rendus en sous-préfecture pour discuter du recours gracieux reçu le 11 septembre 2019.



La rencontre avec le sous-Préfet et ses équipes a été importante puisque que la ville s’est assurée aujourd’hui du soutien de l’Etat. Le sous-Préfet a déclaré vouloir accompagner la ville dans la réussite de ce plan.



Des précisions ont été convenues et seront apportées dès la prochaine séance du conseil municipal.



La majorité municipale entendait à l’issue de cette réunion rassurer les agents sur la poursuite du dispositif.