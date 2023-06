Communiqué St-Louis : Juliette au pays des marmailles fait rire et chanter

L'association Juliette au pays des marmailles a ce samedi organisé des ateliers, revisité des contes et fait chanter petits et grands à l'Etang du Gol à Saint-Louis. "Ont retenti tout l'après-midi des rires et des chants", se réjouie l'association dans un communiqué.

Hier, à l’Etang du Gol, à Saint- Louis, ont retenti tout l’après-midi des rires et des chants. L’association Juliette au pays des marmailles a organisé la restitution des travaux artistiques de ses adhérents. Les familles (parents, oncles, tantes, conjoints, conjointes) ou enfants du quartier attirés par les jeux en bois installés dans le parc, ont pu assister à de belles prestations.



Des saynètes jouées par les adultes des ateliers d’expression menées dans le cadre du Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Appui à la Parentalité. Ils ont ainsi revisité l’histoire du petit chaperon rouge et ont joué les 4 hommes du yorkshire (Monty Python). D’autres saynètes ont été jouées par les enfants des ateliers théâtre âgés de 6 à 14 ans, les superstars ont régalé leurs parents avec le mariage de Lady B, les plus grands (vedettes), nous ont raconté une histoire de super héro sauvant des clowns tristes. Les plus âgés de ces jeunes ont parodié télénovelas, journal télévisé, publicités hilarantes.



Laurence et Alex qui ont accompagné ces jeunes et adultes dans les ateliers théâtre peuvent être fiers de leurs comédiens amateurs.

Une exposition des réalisations des adultes dans les activités bricothèque et coutures animées par Juliette au pays des marmailles dans les Espaces de vie sociale des Maisons Communales de Proximité de Bois de nèfles coco et de Bengali (Saint- Louis), ont permis à tous de découvrir des productions étonnantes à partir d’objets recyclés (sièges, lampes stylisées…). Ateliers bricothèque conduits par Celim dans le quartier de Bois de Nèfles coco. Les ateliers coutures des deux espaces ont permis la conception des magnifiques tenues de scène des chanteurs et chanteuses. Ateliers mis en place avec l’appui de Clémentine.





Enfin les voix des adhérents ont aussi été mises à l’honneur, le public nombreux (plus de 200 personnes) a pu chanter en chœur des chansons traditionnelles du répertoire local avec les séniors du groupe « Nou lé gadiamb » autour de l’animateur musical Karl. Nicolas l’animateur arts urbains a fait découvrir l’émouvante voix d’un jeune des ateliers arts urbains qui se tiennent dans les espaces jeunes des Espaces de vie sociale.



La majorité des adhérents sont issus des quartiers prioritaires de la ville de Saint-Louis, car Juliette au pays des marmailles utilise la médiation culturelle pour conduire jeunes et moins jeunes à révéler leur potentiel artistique pour devenir auteurs et acteurs de leur environnement. La mixité sociale est une des valeurs de l’association.



Une journée paisible et agréable mise en scène par Catherine CHIAPPA la Directrice opérationnel de Juliette au pays des marmailles avec l’aide de son équipe, des stagiaires et des volontaires en service civique.