St-Louis: Ils avaient refusé de lever le camp, des Gilets jaunes condamnés

Trois jeunes hommes ont été jugés ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir participé à un attroupement le 27 novembre dernier en pleine crise des Gilets jaunes. Les deux premiers prévenus, Ludovic et Sulliman, ne se connaissent pas mais étaient bien présents lorsque les forces de l’ordre après deux semaines de barrage sur la route nationale au niveau du rond-point Bel-Air ont donné l’assaut . Les vidéos des gendarmes sont là pour en témoigner. Davantage pour suivre le mouvement que par conviction, loin de la tête de cortège, ils ont lancé des projectiles, en direction des forces de l’ordre, avant de prendre la fuite.En état de récidive légale à la suite d’une condamnation en août 2016, Ludovic, 23 ans, manoeuvre maçon, a été condamné à 6 mois ferme aménageables et l’interdiction de porter une arme durant trois ans.Sulliman, 35 ans, chauffeur de bus, à qui il est également reproché un délit d’entrave, écope de 6 mois de sursis et l’interdiction de détenir une arme durant 2 ans.Le troisième individu, absent à l’audience, a participé à un attroupement au chemin de la Ouette à la Rivière St-Louis alors qu’une trentaine d’individus alimentaient un feu et obstruaient la circulation. Inéligible au sursis simple, déjà connu défavorablement de la justice, il a été condamné à deux mois de prison ferme.