St-Louis : Il prend la fuite avec une voiture d'auto-école avant d'être interpellé à Ste-Suzanne

C'est une histoire assez rocambolesque qui s'est déroulée hier dans une auto-école saint-louisienne. Un jeune s'est enfui hier après-midi avec sa voiture de conduite sous le regard médusé de son formateur. Par IS - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 08:25

Activement recherché par les forces ce l'ordre, ce n'est qu'en soirée qu'il a été aperçu mais à l'autre bout de l'île.



En effet, il a été pris en filature par les éléments de la brigade anti-criminalité de St-Denis aux alentours de 20h.



Sa course prendra fin dans une station-service de Sainte-Suzanne où il a été appréhendé et placé en garde à vue au commissariat Malartic.