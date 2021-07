A la Une . St-Louis : Il double sa belle-mère et provoque un grave accident de la route

Le 19 mars dernier, un impressionnant accident de la route s’est produit dans le quartier de Roche Maigre à Saint-Louis. Aujourd’hui, l’accidenté souffre de lourdes séquelles. Le mis en cause, lui, a été jugé par le tribunal correctionnel ce mardi. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 13:39

"Mon client a eu le bassin broyé. Il a passé six jours à l’hôpital. Une ITT de 90 jours a été fixée. Aujourd’hui, il ne se déplace qu’en fauteuil roulant ou en béquilles. Il gardera des séquelles à vie", déplore Me Florence Journiac, avocat de la partie civile, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



La victime, un chauffeur de taxi, circulait le 19 mars dernier dans le quartier de Roche Maigre à Saint-Louis. Face à lui, un homme au volant d'une Clio effectue le dépassement de la voiture de sa belle-mère puis vient le percuter.



Le chauffeur de taxi, dans un état grave, s’extirpe non sans mal de son véhicule avant d’être pris en charge par les secours. Le conducteur de la Clio sera également hospitalisé pour de légères blessures.



Ce mardi, lors de son procès, le prévenu montre avoir conscience d’avoir provoqué un grave accident et s’excuse auprès de sa victime absente. Cependant, le vingtenaire à la chemise immaculée semble avoir été frappé d’amnésie sur les raisons qui l’ont poussé à effectuer ce dangereux dépassement.



"Je prends cette route tous les jours. Je ne roulais pas vite", assure-t-il dans le prétoire. Et de poursuivre "Parfois, je fais des crises d’épilepsie. J’ai des trous noirs. Mais là, ça va mieux".



Dans sa plaidoirie, la défense représentée par Me Gabriel Odier a mis en exergue l’absence de stupéfiant et d’alcool dans l’organisme de son client lors de l’accident. "Il n’est pas dangereux. Ce n’est pas un délinquant de la route", a martelé la robe noire.



Sous le coup d’une suspension de permis de conduire au moment des faits, le prévenu sera fixé sur son sort judiciaire le 17 août prochain.