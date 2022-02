A la Une . St-Louis : Il cambriole un magasin de surgelés et reste au frais

Un voleur invétéré a été pris en flagrant délit sur le toit d'un commerce. À 26 ans, le Dionysien a déjà été condamné huit fois pour des faits similaires. Il souhaite sortir de prison mais ses arguments sont loin d'être convaincants. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 11:06

Florian H. est un cambrioleur professionnel. Huit mentions figurent au casier judiciaire du Dionysien âgé de 26 ans, dont sept pour des vols aggravés, certains accompagnés de violences.



Sa dernière condamnation en décembre 2020 l'a envoyé en détention pour 15 mois. Un mois après sa sortie de prison, le vingtenaire était pris en flagrant délit de cambriolage sur le toit d'un magasin de surgelés à Saint-Louis.



Son compère saute du toit et se brise les deux jambes



Ce 20 octobre 2021, à 3 heures du matin, Florian H. était accompagné de deux compères dont un avait sauté du toit et s'était brisé les deux jambes afin d'échapper aux forces de l'ordre qui les avaient pris sur le fait. Le trio n'en était pas à son galop d'essai, déjà connu de la justice pour d'autres méfaits similaires.



Mais cette fois-ci, les co-auteurs tentent tous de minimiser leur participation et se renvoient la balle.



Ce mardi 22 février, Florian H. comparaissait devant la chambre de l'instruction afin de contester la prolongation de son placement en détention provisoire décidée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information judiciaire en cours.



Multirécidiviste invétéré



"Je me suis laissé influencer", avance le prévenu avant d'être renvoyé dans ses buts par la présidente de l'audience égrenant ses précédentes condamnations. "Une autre procédure est actuellement ouverte à votre encontre et concerne aussi les mêmes co-auteurs", précise la magistrate.



De son côté, l'avocate générale souligne le risque de réitération d'un "multirécidiviste invétéré" qui "vit de ça". Emmanuelle Barre souligne les multiples chances données au prévenu par la justice dans le passé : "Sursis simple, sursis avec mise à l'épreuve, travaux d'intérêt général, tout y est passé". Un des co-auteurs étant en liberté sous contrôle judiciaire, le parquet général souhaite éviter une concertation entre le trio de mis en examen.



Ce mardi, la chambre de l'instruction a, sans surprise, confirmé la prolongation du placement en détention de Florian H. Des confrontations devraient se tenir bientôt dans le cabinet du juge d'instruction.









