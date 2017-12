St-Louis: Il a bu un litre de vin mais préfère prendre le volant

Il n’a plus de permis, a bu un litre de vin rouge mais "de peur de finir dans le fossé", décide de prendre le volant des mains de son collègue. Cette nuit du 20 décembre a été pour ce St-Louisien de 37 ans davantage synonyme de détention que de liberté.



Mercredi, Saïd s’est fait remarquer des forces de l'ordre dans une rue de la ville en excès de vitesse. Quand les gendarmes s’approchent pour contrôler son identité, c’est son haleine sentant fortement l’alcool qui les frappent. Pris une nouvelle fois en flagrant délit, Saïd préfère tout déballer : il reconnait avoir bu, conduire sans permis ni assurance et avoir déjà été condamné pour le même type de faits.



En effet, 5 mentions pour des infractions routières ou conduites sous l’emprise de l’alcool figurent à son casier judiciaire, a relevé la procureur. L’homme était jugé ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal de St-Pierre. Et malgré un sursis avec une mise à l’épreuve qui pèse sur sa tête et "des peines plutôt clémentes jusqu'à présent", ce délinquant routier ne prend pas conscience du danger qu’il fait courir aux autres. "Dommage, les excuses viennent trop tard", a souligné le parquet.



Placé en détention, ce père de famille est donc retourné derrière les barreaux à l’issue de l’audience. Il a écopé de 6 mois de prison ferme et de la révocation d’un précédent sursis de 3 mois. La confiscation de son véhicule lui a été signifiée et il devra également payer une amende de 100 euros.