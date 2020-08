St-Louis : Fermée après la détection d'un cas de Covid, l'école Paul Salomon II rouvre ce jeudi

La coordination entre l’ARS, le Rectorat et la Mairie a permis à la ville de Saint-Louis d’aboutir à une gestion réactive de la situation et à une réouverture en toute sécurité sanitaire de l'école Paul Salomon 2 le jeudi 27 août 2020.



Les services Prophylaxie et Environnement ont nettoyé et desinfecté les bâtiments et la cour de l'école. Les tests effectués sur l'ensemble des personnes concernées se sont révélés négatifs. Néanmoins, l'ARS recommande aux "cas contacts" ( à savoir, l’enseignant et les enfants de la classe de CP de l’enfant dépisté Covid +) de rester en isolement jusqu’au 1er septembre 2020.



Les enfants dépistés des autres classes de CP-CE1-CE2 et les personnels ( enseignants et agents communaux) reprendront le chemin de l’école et du travail. Les autres classes de CE2, CM1 et CM2 retrouveront également leur salle de classe en toute sécurité sanitaire.