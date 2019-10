St-Louis : En formation pour devenir conducteur de bus, il est contrôlé positif au cannabis

Les motocyclistes de la brigade motorisée de La Rivière Saint-Louis ont procédé à une opération coordonnée avec les effectifs de la DEAL, en vue de contrôler les professionnels du transport routier, ce mercredi 9 octobre.



À l'occasion de ce service, de nombreux dépistages de l'alcoolémie et stupéfiants ont été réalisés, indique la gendarmerie. "Si la grande majorité des chauffeurs se trouvaient en règle, cela n'a pas été le cas d'un élève conducteur de transport en commun dépisté positif au cannabis", est-il précisé.



La gendarmerie poursuit : "Le trentenaire en formation de chauffeur envisageait de se présenter dans cet état à l'examen prévu demain. Son formateur présent sur les lieux, n'a pu que constater les faits et à immédiatement repris les commandes du véhicule de transport en commun, après s'être soumis de bonne grâce aux dépistages de l'alcoolémie et des stupéfiants, qui se sont révélés négatifs."