St-Louis: En conflit, les policiers sèment la pagaille au Cap Méchant

La guerre a débuté dès l'arrivée de l'hiver austral. Depuis quelques mois, les agents de la police municipale à Saint-Louis se sont scindés en deux. "Un groupe est resté dans les locaux de la rue Lambert en compagnie d'un nouveau chef tandis que six d'entre eux ont emménagé dans l'ancien poste de la rue Saint-Louis sous les ordres de leur chef à tous, Jean-Hugues Philéas", précisent nos confrères du JIR.



Une ambiance palpable qui a tourné au drame lors du repas de fin d'année. Les agents de la caserne rue Lambert se sont retrouvés le 11 décembre dernier, au Cap Méchant, au Port de Saint-Pierre. Les autres policiers n'avaient pas été conviés, mais l'information est arrivée jusqu'à leurs oreilles. Les agents ont ainsi décidé de réserver une table dans le même restaurant.



Vu comme une provocation de la part de ceux de la rue de Saint-Louis, la soirée a viré au règlement de comptes. Tout est parti d'une broutille entre deux agents ennemis au buffet, avant que les autres policiers prêtent main forte. Alors qu'un policier de la rue Lambert a voulu ramener ses collègues à la raison, il s'est pris une assiette en plein visage. En sang, il a le menton et l'arcade éclatés, sans compter les nombreux coups de poing qu'il a reçu. Les pompiers ont été appelés pour le prendre en charge et le transférer au CHU.



Alors que l'intérieur du Cap Méchant s'est transformé en chaos, faisant fuir les autres clients, Jean-Hugues Philéas est resté là, à observer la pagaille semée par ses agents. La brigade anticriminalité a également été appelé par la direction du restaurant, afin de tenter de ramener le calme. Tous les policiers auraient pu rentrer sereinement chez eux.