St-Louis: Deux jeunes conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants

Les gendarmes de l'entre deux ont contribué à sécuriser les routes réunionnaises lors de plusieurs contrôles qui ont permis de relever trois conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, dont deux délictuelles, précise encore le bilan.

Deux automobilistes titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans ont été contrôlés positifs aux produits stupéfiants (zamal) à Saint-Louis, indique le bilan de l'escadron départemental de sécurité routière. Ils ont tous les deux fait l'objet d'une rétention de leur permis sur le champ, perdront six points sur leur permis et devront répondre de leurs actes prochainement devant la justice.Au total, ce sont 67 infractions dont 50 graves génératrices d'accidents qui ont été constatées par la gendarmerie lors des contrôles routiers menés ce week-end sur les routes réunionnaises. 17 permis ont été retirés sur le champ.Vingt-deux conduites sous emprise de l'alcool dont 10 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.91 mg litre d'air expiré et neuf conduites après usage produits stupéfiants ont été relevées. A cela s'ajoutent six dépassements de la vitesse avec interception, sept usages téléphones, un non port de casque et trois non port ceinture, deux défauts de permis, deux défauts d'assurance et un refus d'obtempérer.