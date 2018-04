A la Une .. St-Louis: Des dizaines de maisons inondées pendant la nuit





Tôt ce matin, les élus de la ville de Saint-louis, accompagnés des services communaux (régie routes, environnement, CCAS…) ont nettoyé les berges, les routes ainsi que les maisons inondées. "Des agents du CCAS sont également allés à la rencontre des familles sinistrées afin de constater les dégâts et permettre une intervention en urgence", fait savoir la municipalité, soulignant que le maire a sollicité la sous-préfecture pour une réunion dans les meilleurs délais, afin de "mettre en oeuvre des solutions rapides et pérennes garantissant la sécurité des habitants du littoral". Si un centre d'hébergement a été ouvert ce mercredi dans les locaux des services techniques, il n'a pour l'heure accueilli aucun Saint-Louisien.



Ce train de houle a atteint son pic cette nuit avec des hauteurs moyennes de 4 mètres 50 à 5 mètres, mais la vigilance reste en cours jusqu'à ce soir, 21 heures. Le maire renouvelle son appel à la prudence pour le pic de houle qui arrivera entre 13h et 15h ce jeudi. A noter que le phénomène a même

Une fois de plus, ce qui était redouté est arrivé. Alors qu'une vigilance forte houle est en cours dans l'Ouest et le Sud de l'île, à Saint-Louis, une dizaine d'habitations situées au bord de l'océan ont été inondées.Tôt ce matin, les élus de la ville de Saint-louis, accompagnés des services communaux (régie routes, environnement, CCAS…) ont nettoyé les berges, les routes ainsi que les maisons inondées. "Des agents du CCAS sont également allés à la rencontre des familles sinistrées afin de constater les dégâts et permettre une intervention en urgence", fait savoir la municipalité, soulignant que le maire a sollicité la sous-préfecture pour une réunion dans les meilleurs délais, afin de "mettre en oeuvre des solutions rapides et pérennes garantissant la sécurité des habitants du littoral". Si un centre d'hébergement a été ouvert ce mercredi dans les locaux des services techniques, il n'a pour l'heure accueilli aucun Saint-Louisien.Ce train de houle a atteint son pic cette nuit avec des hauteurs moyennes de 4 mètres 50 à 5 mètres, mais la vigilance reste en cours jusqu'à ce soir, 21 heures. Le maire renouvelle son appel à la prudence pour le pic de houle qui arrivera entre 13h et 15h ce jeudi. A noter que le phénomène a même fait sauter le cordon dunaire retenant l'eau douce de l'étang du Gol.

N.P Lu 1200 fois





Dans la même rubrique : < > Le Collectif DPM porte plainte pour "non assistance à un environnement menacé" 7 coups de sabres et 18 mois de prison pour un simple "regard"