A la Une . St-Louis : Depuis 2 ans, le lotissement est connecté à un compteur de chantier

Un lotissement de la Rivière Saint-Louis se retrouve sans électricité depuis hier. Les habitants ont appris à cette occasion qu’ils étaient connectés à un compteur de chantier depuis deux ans. Une situation qu’a connue une autre résidence à proximité, puisqu’il s’agit du même promoteur. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 16:57





Ironie du sort, ce même résident a appris qu’un groupe électrogène allait être installé en fin de journée pour alimenter la résidence. Une situation qui énerve d’autant plus les habitants, car la résidence n’est pas totalement terminée avec des façades à nu ou encore des carcasses de voitures. La pilule est amère dans ce lotissement situé chemin des Lilas à la Rivière Saint-Louis. Les habitants se retrouvent sans électricité depuis hier après que des agents d’EDF, venus pour une autre raison, ont coupé le courant en découvrant que la résidence était alimentée par un compteur de chantier, ce qui est illégal.Depuis deux ans, les habitants n’étaient pas au courant de la situation. Ils n’ont malheureusement pas été surpris, puisqu’il s’agit du même promoteur qu’une résidence située chemin Myosotis qui a connu le même sort en octobre dernier.Un habitant est donc parti aux renseignements auprès de la Sidelec qui a confirmé que des travaux ont pris du retard pour relier le lotissement à la route principale. Le problème, c’est qu’il y en a pour plus de trois mois.Ironie du sort, ce même résident a appris qu’un groupe électrogène allait être installé en fin de journée pour alimenter la résidence. Une situation qui énerve d’autant plus les habitants, car la résidence n’est pas totalement terminée avec des façades à nu ou encore des carcasses de voitures.



