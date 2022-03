A la Une . St-Louis : Dans les cartons depuis 20 ans, une première pierre posée pour le groupe scolaire de la Zac Avenir

Sur les 9.000 m2 de la dernière friche de la ZAC Avenir, se dressera d’ici un ou deux ans une école maternelle et élémentaire de 10 et 14 classes. Ce projet de groupe scolaire, initié en 2002, a été relancé sous quatre mandatures, tel un "serpent de mer", a ironisé Juliana M’Doihoma. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 16:42

Les travaux de terrassement ont déjà commencé sur la dernière parcelle en friche de la ZAC Avenir à Saint-Louis. Cela fait 15 ans qu’une école ne s’est pas construite à Saint-Louis mais cela fait 20 ans que la population de la ZAC Avenir et de ses quartiers limitrophes attendent leur école maternelle et élémentaire, a tenu à rappeler la maire Juliana M’Doihoma. A la création de ce nouveau quartier qui devait mixer habitat et activités économiques manque toujours le groupe scolaire. "Ce dossier est emblématique de l’incurie des précédentes mandatures", a noté la maire soulignant que la pierre d’achoppement était évidemment le financement. Sans subvention suffisante, le reste à charge n’était pas soutenable pour la commune.



Avec une école maternelle de 10 classes, une école élémentaire de 14 classes, deux cours de 1.300m2 chacune et leur préau, une cantine partagée de 500m2, une bibliothèque, une salle informatique, un parking semi-enterré de 30 places… la facture totale s’élève à 12,3 millions d’euros. Un budget que la mairie pense pouvoir boucler avec l’aide de l’Etat pour 40 % du financement mais aussi celle de la Région qui sous l’ancienne mandature s’était engagée à apporter 5 millions d’euros. Reste à charge pour la commune 2,5 millions d'euros. Les discussions avec la nouvelle majorité sont en cours. Lorraine Nativel, 2e vice présidente de la Région, a assuré que sa collectivité veut "apporter un outil d’émancipation à la jeunesse" d’autant que la présidente de Région "a débuté sa carrière professionnelle à Saint-Louis".

Le groupe scolaire de la ZAC Avenir va ainsi permettre d’étendre les capacités d’accueil des écoles Roland Garros et Raphael Barquisseau dans une mise à jour de la sectorisation scolaire, a salué la rectrice. Chantal Manès-Bonnisseau a également félicité la commune pour son taux d’encadrement qui "ne cesse d’augmenter" mais aussi pour l’installation de la première commission scolaire du territoire à Saint-Louis. Une instance qui permet un dialogue renforcé entre la collectivité et le rectorat. La ville ambitionne par ailleurs de devenir un territoire à haute qualité éducative et ainsi "battre en brèche le déterminisme social", déclare Juliana M'Doihoma.



"C’est grâce à un partenariat fort et constant que nous arriverons à faire grandir votre ville", s’est adressé le préfet Jacques Billant à l’attention de Juliana M’Doihoma. Cette dernière en a également profité pour rappeler la situation du quartier de l’Etang du Gol, "coupé artificiellement du reste de la ville par la quatre voies hier, et aujourd’hui par l’avenue de Toulouse. La population se sent oubliée des pouvoirs publics", a ajouté l’édile qui a souligné que le quartier se situe en dehors des limites de nombreux dispositifs des Quartiers Prioritaires de la Ville. En lieu et place du futur groupe scolaire, se trouvait auparavant "une savane, un pied de jujube et un sentier qui reliait le centre-ville au quartier du Gol", s'est souvenue Juliana M'Doihoma.



"Le quartier fait et fera l’objet d’une mobilisation", lui a répondu le préfet pour l'un de ses derniers déplacements avant la période de réserve. Résorption de l’habitat indigne, sécurisation du littoral, création d’une passerelle pour désenclaver le quartier du Gol mais aussi pour Saint-Louis, la réalisation du centre de secours sont dans les tuyaux a assuré le représentant de l’Etat.



