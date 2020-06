A la Une .. St-Louis : Cyrille Hamilcaro invente les "e-meetings"

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 8 Juin 2020

À Saint-Louis par exemple, Cyrille Hamilcaro a innové depuis mardi dernier avec des "e-meetings", des discours diffusés en direct sur les réseaux sociaux, auxquels assistent les militants qui en plus, peuvent interagir grâce aux commentaires.



Avec des pointes à 12.000 vues, et jusqu'à 100.000 personnes atteintes, il est très heureux du résultat et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.



On sait que traditionnellement, Saint-Louis est réputé pour la forte mobilisation politique de ses habitants. Ils le démontrent une fois de plus.



Nul doute cependant que d'autres candidats ne vont pas tarder à l'imiter, que ce soit à Saint-Louis ou dans d'autres communes...





