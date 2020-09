A la Une . St-Louis : Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau en soutien des agents grévistes

La mobilisation des agents communaux à Saint-Louis est-elle "instrumentalisée" comme l'avait regretté la maire Juliana M'Doihoma ? Réunis de nouveau devant la cuisine centrale ce jeudi, les grévistes ont reçu les soutiens des deux anciens maires et rivaux de la commune, Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau. Les deux CH assurent qu'il n'y a aucune action politique derrière leur venue. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 11:11 | Lu 381 fois

"C'est une action syndicale et les politiques n'ont pas à y être", a déclaré l'ancien maire et adversaire battu par Juliana M'Doihoma lors des dernières municipales, qui constate malgré tout que cette mobilisation devient "une situation politique". "Je ne suis pas de retour sur la scène politique", assure l'ancien édile qui dit s'être mis "en retrait" et que sa présence ce matin devant les locaux de la cuisine centrale était un acte "citoyen":





Venu également en soutien des grévistes et de Wilson Adras, délégué syndical et agent communal placé en garde à vue, Claude Hoarau s'est exprimé devant la foule. "Votre combat est légitime" a harangué le leader de l'APR (Action Populaire de La Réunion), appelant les grévistes "à tenir et surtout résister":

Prisca Bigot sur place



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur