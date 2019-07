La grande Une St-Louis : Cyrille Hamilcaro annonce sa candidature aux municipales Dans un courrier adressé à tous les Saint-Louisiens et Rivierois, Cyrille Hamilcaro annonce son intention de récupérer le fauteuil de maire qu'il avait été contraint d'abandonner en 2014 suite à une condamnation. Aujourd'hui, sa peine d'inéligibilité passée, il souhaite briguer à nouveau les suffrages de ses concitoyens.

On s’en souvient, Cyrille Hamilcaro avait été contraint de quitter ses fonctions de maire et de conseiller municipal de la ville de Saint-Louis, après une condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40.000 euros d'amende, et surtout à 5 ans d’inéligibilité, dans ce qu’il a été convenu d’appeler "l’affaire Surgine Fontaine".



La carrière d’un des plus prometteurs jeunes hommes politiques de La Réunion s’était trouvée stoppée net.



On aurait pu le croire perdu pour la politique, même si l’histoire récente de notre île montre qu’une condamnation, loin de représenter un handicap, peut même apparaître comme un "plus" dans une campagne. Il suffit de se rappeler les élections de Gilbert Annette, André Thien Ah Koun, Joseph Sinimalé, Claude Hoarau ou encore Michel Fontaine pour s’en convaincre.



Cyrille Hamilcaro s’est cependant rajouté un handicap supplémentaire. Contraint de gagner sa vie dans le privé, sa carrière de fonctionnaire lui étant dorénavant interdite à la suite de sa condamnation, il s’est installé dans le privé comme consultant, passant la plus grande partie de son temps à Mayotte où l’appelaient ses nouvelles activités professionnelles.



Beaucoup ont cru que cet "exil" préfigurait un abandon de la politique. C’était mal connaître le bonhomme. Né avec le virus de la politique dans les veines, il n’a jamais vraiment quitté le terrain et a continué à garder le contact avec ses militants.



Aujourd’hui, au travers d’un courrier envoyé à l’ensemble des Saint-Louisiens, il annonce son intention de se représenter à la mairie l’an prochain : "Je veux faire ce chemin avec vous en redevenant votre maire en mars 2020 pour montrer à La Réunion de quoi les Saint-Louisiens et Rivierois sont capables même dans les moments compliqués", leur écrit-il.



Cette annonce de candidature, si elle était attendue des observateurs politiques, confirme cependant que la donne va être compliquée à Saint-Louis. Patrick Malet n’a pas encore fait savoir officiellement s’il comptait se représenter, mais on l’imagine mal renoncer.



Attention à ce que la division de la Droite ne profite à un troisième homme, Claude Hoarau en l’occurrence, qui lui aussi rêve, à 77 ans, de retrouver le siège qu’il a occupé de 1983 à 1995, puis de façon éphémère en 2008, avant de le perdre suite à une condamnation pour fraude électorale. Réélu en 2009, il sera à nouveau condamné en 2011 à un an d'inéligibilité et quatre mois de prison avec sursis pour complicité de prise illégale d'intérêt et achat de voix. À cette condamnation s'ajoutent deux autres années d'inéligibilité et un an de prison pour une affaire des écoutes téléphoniques illégales aux dépens de Sabrina Étang Salé, une militante proche de Cyrille Hamilcaro.



Aujourd’hui, Claude Hoarau est soutenu par l’ancien député-maire de Saint-Leu Thierry Robert, lui aussi destitué de son mandat de député par le constitutionnel.



Comme on dit, "qui se ressemble s’assemble"…



Parmi les autres candidats potentiels, on annonce Juliana M’Doihoma, en rupture avec la majorité de Patrick Malet, et Yvan Dejean, le secrétaire général du PCR.





