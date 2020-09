A la Une ... St-Louis : Contrôles Covid renforcés et stupéfiants

Les gendarmes ont mené ce mardi une opération de contrôles dans le secteur de la gare routière de Saint-Louis. Des contrôles qui visaient le bon respect des gestes-barrière mais également les infractions en matière de stupéfiants : Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 17:05 | Lu 728 fois

"Faisant suite au renforcement des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19, un contrôle s'est déroulé le mardi 15 septembre à la gare routière de St-Louis avec l'engagement d'une quinzaine de militaires de la gendarmerie, en partenariat avec les équipes de contrôleurs des réseaux ALTERNEO et CAR JAUNE.



Outre le but affiché de faire respecter les gestes barrières et de procéder si nécessaire aux verbalisations concernant le non port du masque, des opérations de contrôles sous réquisition du Procureur de la République ont également été effectuées pour lutter notamment contre les infractions en matière de stupéfiants.



Au bilan, près d'une vingtaine de bus et une quarantaine de personnes ont été contrôlés. Deux individus découverts en possession de "zamal" ont été verbalisés, un dernier en état d'ivresse publique et manifeste a été appréhendé.



Des contrôles de ce type seront régulièrement reconduits sur la commune de Saint-Louis."