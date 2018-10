St-Louis: Coincé dans sa voiture qui commençait à être emportée par les eaux

Plus de peur que de mal ! Hier après-midi à Plateau Maison-Rouge, à Saint-Louis, un conducteur s'est retrouvé coincé dans un chemin inondé par les fortes pluies, rapporte le JIR.



L’habitacle prenait l’eau et le véhicule commençait même à être porté par les flots à l'arrivée des secours, précise le journal. Il a pu être extrait de sa voiture sain et sauf et regagner son domicile.