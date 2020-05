A la Une .. St-Louis : Après 2 mois de confinement, des mesures en faveur des commerçants

Le confinement a pesé sur les finances des commerçants. A l’occasion du conseil municipal qui se tiendra ce mercredi 3 juin à St-Louis, la municipalité va voter des mesures en faveur du monde économique. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 14:44 | Lu 368 fois





Il proposera ce mercredi lors du conseil municipal, l’exonération des redevances d'occupation commerciale du domaine public pour toutes les entreprises de la ville du 1er mars au 21 juillet 2020, l’exonération des loyers des occupants du O Baradia du 1er janvier au 30 novembre, mais aussi l’exonération totale de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2020.



Trois mesures pour les commerçants de la ville pour un coût de 220 000 euros au total. Aux côtés de son adjoint délégué au développement, Abdul Ganthy, Patrick Malet a également rappelé le projet de sa fin de mandature de dynamiser le centre-ville en plusieurs phases. L'étude en cours porte sur la requalification des espaces publics, la nouvelle gare routière ou encore la construction d'une cité administrative à l'emplacement de l'école Sarda Garriga. L'actuel hôtel de ville serait ainsi détruit et reboisé.



