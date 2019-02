St-Louis: 37 élèves du lycée Victor Schœlcher en immersion en Espagne et à Malte

37 élèves du lycée professionnel Victor Schœlcher à St-Louis vont s’envoler du 30 mars au 27 avril prochain. Destination l’Espagne pour 12 d’entre eux tandis que 25 iront à Malte. Inscrits en "Accueil de la Relation aux Clients et aux Usagers" ou en Terminale COM 2 Commerce, ils ont pour objectif de développer des compétences professionnelles et linguistiques en situation d’immersion. "Le lycée professionnel Victor Schoelcher est situé en quartier prioritaire de la ville. Nous devons fournir à nos élèves les opportunités de s’épanouir et d’acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux marchés en évolution au niveau local, européen mais aussi international", se réjouit Sandra Maria Magalhaes, professeur d’économie gestion.



Un séjour financé par le biais d’une bourse européenne dans le cadre d’un projet Erasmus Plus.



"Le plaisir d’apprendre est une condition majeure de la réussite des élèves dans un contexte marqué par un fort taux de décrocheurs et de chômage". L’établissement scolaire renoue donc avec l’expérience de la mobilité après 6 ans. La dernière avait eu lieu en Irlande.



Développement touristique, des activités liées au commerce, transport ou à la logistique..."nous souhaitons inscrire le parcours de nos élèves dans un projet d’orientation ambitieux favorisant l’ambition, et l’excellence".