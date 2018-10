St-Louis: 3 ans de prison pour viol sur fillette pour ce jeune majeur

Aujourd'hui âgé de 20 ans, il en avait 18 au moment des faits, lorsqu'il a violé cette jeune fille de 11 ans.



La scène s'est déroulée lors d'une fête d'anniversaire d'une connaissance commune. La fillette, s'étant retrouvée dans cette soirée alcoolisée malgré elle, a fini par s'endormir, ivre et comateuse, sur un canapé.



Etant frustré et énervé que sa petite-amie soit partie dans une chambre avec un autre garçon, il s'est donc rapproché d'elle. Il a déclaré au tribunal qu'elle lui aurait demandé une sodomie, avant de revenir sur ses dire peu de temps après.



Il déclare également s'être arrêté lorsqu'il a compris qu'elle avait mal. Devant la barre, le jeune homme confie "je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, en plus j'ai une petite soeur du même âge", comme le précise le Quotidien.



Après plusieurs versions des faits, le tribunal n'a pas cédé et a fini par le condamner ce jeudi à trois ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.



Il devra également versé la somme de 8 000 euros de préjudice moral à la victime. Son nom a été enregistré au registre des agresseurs sexuels.