St-Leu: un administré veut en découdre avec Thierry Robert, la gendarmerie intervient

Ce faisant, il apportait lui même les preuves que l'achat de voix était une pratique courante à Saint-Leu : tu me rejoins et tu appelles à voter pour moi et en échange je te fais obtenir un travail ou je t'offre une place rémunérée de conseiller municipal ou d'adjoint sur ma liste.



Mais manifestement, l'un des hommes pointés du doigt dans le tract n'a pas apprécié les méthodes de l'ancien maire de Saint-Leu. Apprenant que le duo Pierrick et Thierry Robert tenait un meeting hier soir à côté de la boutique Kadai à Bois de Nèfles Piton, l'homme, par ailleurs ceinture noire de karaté, est allé sur place vers 19h30 pour demander des explications au député déchu.



L'échange a été pour le moins musclé, au point que Thierry Robert a été obligé d'appeler les gendarmes pour le protéger.