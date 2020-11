A la Une ... St-Leu perd sa doyenne

Âgée de 105 ans, Alice Marivan s’est éteinte ce lundi. La commune a décidé de rendre hommage à celle que tout le monde appelait « Mondone ». Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 16:28 | Lu 326 fois

Le communiqué de la ville de Saint-Leu :

Décès d’Alice Marivan, doyenne de Saint-Leu 

La Ville de Saint-Leu a le regret de vous informer du décès de Madame Alice Marivan. La doyenne de Saint-Leu nous a quittés ce lundi matin à l’âge de 105 ans.



Le Maire et le Conseil municipal de Saint-Leu présentent leurs sincères condoléances à toute la famille : ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. Alice Marivan dit « Mondone » a toujours fait la fierté de ses proches, de son quartier « Citerne 46 » et de tous les Saint-leusiens.



Demoiselle Jardinot, notre doyenne avait un sourire à toute épreuve et forçait l’admiration. En 2019, pour son 104e anniversaire, elle avait raconté à ses invités son régime alimentaire durant sa jeunesse : « Moin té manges patates bouillies, moules, crabes, les fruits : grenades, goyaves, tout ce que n’avé dans la cour ».



