Société St-Leu: les parents d'élèves dénoncent des problèmes d'insécurité

Une manifestation de parents d'élèves a eu lieu ce matin devant la mairie de Saint Leu pour dénoncer les gros problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les enfants pendant la pause de midi, heure à laquelle les petits sont sous l'encadrement du personnel communal.



En effet, des incidents graves pendant la pause déjeuner se multiplient et laissent apparaître un très sérieux défaut de surveillance et d'assistance de la part du personnel communal. Sous effectifs, nonchalance et incompétence flagrante faute de formation sont les principales causes de cette situation.



Pourtant malgré les nombreuses alertes portées à la connaissance de la mairie sur la gravité de ces faits par les délégués de parents d'élèves et de la directrice et ce depuis plusieurs mois, le résultat s'empire. Faut-il croire à une Incompétence des services de la commune ou d'un mépris de la situation, difficile de trancher.



Excédés par l'inaction de la mairie et bien conscients des conséquences dramatiques sur la sécurité des enfants que cette situation peut entraîner, les parents ont décidé d'agir et de durcir le mouvement dans les prochains jours si rien n'est fait de concret avant la rentrée.

Ces dysfonctionnements n'étant apparemment pas isolés, la grogne risque de s'étendre rapidement à d'autres établissements de la commune.



Si des problèmes de vétusté et d'hygiène des installations scolaires ont souvent été dénoncés, l’insécurité est en revanche un sujet sur lequel les parents seront intraitables. La sécurité des enfants est une priorité, une obligation légale et morale.



Les problèmes de budget invoqués par la mairie ne pourront suffire à calmer la colère des parents et il va falloir que des mesures concrètes soient prises très rapidement.



Des affiches déposées par les délégués de parents d'élève sur les grilles de l'école pour alerter sur la situation ont été arrachées manu militari quelques heures après par des agents municipaux missionnés.



La mairie n'assumerait pas ses manquements et souhaiterai ne pas ébruiter l'affaire par peur que la grogne s'étende?





