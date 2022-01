A la Une . St-Leu : Une motarde interceptée à 151 km/h sur un axe limité à 80 et réputé accidentogène

Pas moins de 334 infractions ont été relevées par la gendarmerie ce week-end lors des 22 opérations de contrôle opérées sur les routes de l'île. Une motarde a été interceptée alors qu'elle circulait à 151 km/h sur un axe limité à 80 et réputé accidentogène. Par N.P - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 06:38





Parmi les autres faits particuliers constaté ce week-end, un chauffard a été contrôlé à 141 km/h sur une route limitée à 110. Sous stupéfiants, en état de récidive, et recherché pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement,



Au total, pas moins de 334 infractions ont été relevées par la gendarmerie ce week-end lors des 22 opérations de contrôles opérées sur les routes de l'île. 34 permis ont été retirés. NOMBRE D’ALCOOLÉMIES : 14

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATIONS/FOURRIÈRE: 34 dont 19 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUTS D ASSURANCE : 8

NOMBRE DÉFAUTS PERMIS DECONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 10

NOMBRE DE VITESSES : 224 dont 13 interceptions

NOMBRE DE NON-PORTS CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGES TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 12

NOMBRE NON RESPECTS PRIORITÉ : 7

NOMBRE DÉFAUTS CONTRÔLE TECHNIQUE : 2

NOMBRE DE DÉFAUTS ÉQUIPEMENT ET NON PORTS DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 11

NOMBRE DE NUISANCES / POLLUTION ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 7

