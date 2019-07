St-Leu: Une école maternelle en piteux état

L'école maternelle Eli du Plateau, à Piton Saint-Leu, accueille une petite cinquantaine d'enfants, répartis en deux classes de double niveau. C'est une école ancienne, bâtie durant la première moitié du 20ème siècle en béton armé, et peu rénovée depuis, au point que l'humidité a fait des ravages. Les parents d'élèves font des demandes de travaux depuis des années, estimant que leurs enfants ne sont pas accueillis dans des conditions de sécurité et sanitaires satisfaisantes. En effet, le bâtiment servant de cuisine et de réfectoire est si imprégné d'humidité que la peinture ne tient plus et que des bouts d'enduit tombent du plafond.



Depuis un peu plus d'un mois, les enfants prennent leurs repas dans une des trois salles du bâtiment des classes, celle qui leur servait auparavant de salle de sieste. Une solution qui ne satisfait pas Élodie, déléguée des parents d'élèves. Une pétition a été lancée au sein de l'école, réclamant que les repas ne soient plus préparés au sein de la cuisine insalubre, et, afin que les enfants puissent de nouveau faire la sieste dans la salle prévue à cet effet, qu'un bâtiment préfabriqué soit installé en lieu et place du bâtiment réfectoire/cuisine.



Interrogée, la mairie répond que la solution est provisoire, mais que les enfants réintégreront le réfectoire à la rentrée, des travaux de rénovation du plafond de la cantine ayant été effectués. Les parents sont très insatisfaits de ces travaux, estimant qu'il s'agit là de cache-misère, les murs étant entièrement imbibés d'eau. "Le toit plat du réfectoire est si abîmé que l'on peut voir les structures métalliques du béton armé, qui tombe en lambeaux", explique Élodie. De plus, étant donné l'ancienneté du bâtiment, les parents d'élèves craignent qu'il ne contienne de l'amiante. Un diagnostic amiante a donc été demandé lors d'une réunion en mairie le 7 juin, mais aucune réponse officielle n'est parvenue à Élodie.



Par ailleurs, un nouveau dojo a été construit il y a quelques années dans lequel les petits font la sieste depuis que la salle dédiée est devenue réfectoire de fortune. Mais l'ancien dojo, en décrépitude, demeure étonnamment à l'abandon, et seule une petite barrière le sépare de la cour de récréation. Élodie a une idée du pourquoi: l'ancien dojo aurait été délaissé pour cause d'amiante. Raison de plus de s'inquiéter pour la santé des petits écoliers, qui, en plus de respirer un air lourd de moisissures, sont peut-être mis en présence du terrible amiante.