A la Une . St-Leu : Une agression au couteau au GUT, plusieurs blessés

Une agression au couteau a eu lieu au Groupement Unité Territorial (GUT) à Saint-Leu. Plusieurs blessés légers sont à déplorer. Les secours et les forces de l'ordre ont été dépêchés sur place. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 17:45 | Lu 2611 fois

Une agression a eu lieu cet après-midi dans les locaux du GUT de Saint-Leu, structure qui dépend du Conseil départemental. Très énervée, une femme, après avoir demandé à parler au directeur, lui a asséné plusieurs coups de couteaux indique Le Quotidien.



Les secours ainsi que les forces de l'ordre se sont rendus sur place. Plusieurs personnes ont été blessées puis transportées et prises en charge à l'hôpital. Les dernières informations font état de blessures légères.



