St-Leu: Un poulain tombé dans une ravine est secouru par hélicoptère

Les habitants de la Chaloupe Saint-Leu ont peut-être aperçu un jeune cheval flottant dans le ciel ensoleillé ce matin. Pas de panique, vous n’avez pas perdu la raison après un mois de confinement ! Ce que vous avez vu est bien réel …



L’animal a été secouru à l’aide d’un hélicoptère, après avoir fait une chute de 60 mètres dans une ravine. "On l’a retrouvé dans le trou mardi matin, mais il était impossible d’aller le récupérer avant à cause du brouillard. On lui a laissé de l’eau et de quoi manger en attendant", raconte Myriam Barret, propriétaire de la ferme équestre du Trou de Jard d’où s’est échappé le poulain.



La propriétaire de "Ginger" explique avoir aperçu des braconniers, chassant le tangue dans ses pâturages lundi dernier. Leur présence aurait effrayé le jeune cheval, comme cela est déjà arrivé dans la ferme de Myriam en 2015.



"Ginger va très bien, il n’est pas blessé. Il est dans son box là, mais on va le remettre dans les pâturages dès cet après-midi pour qu’il ne reste pas enfermé", nous explique-t-elle, rassurée, et extrêmement reconnaissante de l’intervention de la compagnie d’hélicoptère.