St-Leu : Un père condamné pour avoir agressé sexuellement sa fille

10 ans après les faits, la victime a eu le courage de venir s’exprimer au procès. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 10:00 | Lu 291 fois

Cette nuit de Noël 2010 restera malheureusement gravée dans sa mémoire. Cette nuit où ce père qu’elle chérissait- qu’elle préférait presque à sa mère, les parents étant séparés- n’a plus vu en elle sa fille mais simplement le corps d’une jeune fille. Alors qu’elle dormait dans le salon avec son frère et son père, ce dernier l’a agressé sexuellement. L’adolescente, de 15 ans au moment des faits, s’est réveillée en sentant à travers son short le sexe de son père collé au sien.



Le père de famille n’aura de cesse de nier ce jeudi à la barre du tribunal correctionnel. Si il reconnait l’agression, il réfute la version donnée et restée inchangée de sa fille. Il avait certes bu mais n’était pas ivre. Il jure n’avoir mis qu’une main aux fesses et quand sa fille s’est retournée sa main s’est retrouvée sur le sexe de sa fille.



Depuis ces faits, la jeune fille n’a jamais pu renouer de lien avec son père malgré les regrets exprimés.



La plainte a été déposée finalement en 2009 sur les conseils de sa tante qui a également avoué avoir subi des agressions sexuelles quand elle était adolescente de la part du prévenu. Là encore celui-ci nie et assure être un "modèle", mis à part tout de même l’épisode avec sa fille. "Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis même pas quelqu’un de sexué", ira-t-il jusqu’à déclarer.



"La loi protège les enfants de la sexualité des adultes", a rappelé la Procureure qui a souligné le courage de la victime venue assister au procès et franchir une étape dans sa reconstruction.



Le père, éducateur spécialisé, a finalement été condamné à 8 mois de sursis. Son nom a également été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes ( Fijais). Il a cependant été relaxé des faits dénoncés par la tante.



