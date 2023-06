A la Une . St-Leu : Un motocycliste contrôlé à 164 km/h sur un axe limité à 80

Les forces de l'ordre ont procédé ce week-end à des opérations de sécurité routière. A cette occasion, plus de 150 infractions ont été constatées dont un motocycliste en fort excès de vitesse entre l'Etang-Salé et Saint-Leu. Par NP - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 06:42

Les gendarmes des compagnies de St-Benoit, St-Pierre et de St-Paul ont mené 16 opération de sécurité routière ce week-end et relevé 109 infractions. 3 permis de conduire ont été retirés, 2 conduites avec usage de stupéfiants et 13 immobilisations dont 3 fourrières ont été relevées.



54 excès de vitesse dont 21 interception ont également été constatés.



Ce dimanche matin, un motocycliste a été contrôlé à 164 km/h sur la RN.1.A entre St-Leu et l'Étang-Salé alors que la vitesse autorisée sur cet axe est limitée à 80 km/h. Le pilote s’est vu retirer son permis de conduire immédiatement et sa moto a été placée en fourrière.



Côté police, 50 fonctionnaires ont relevé 48 infractions dont 12 délits. Parmi elles, 8 conduites sous l'empire d'un état alcoolique,

4 défauts d'assurance mais aussi 36 autres diverses contraventions au code de la route.