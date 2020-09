A la Une . St-Leu: Un motard gravement blessé dans un accident

Un conducteur de deux-roues est entré en collision avec une voiture ce samedi, du côté de la pointe au Sel. Son pronostic vital était engagé au moment d’être transféré à l’hôpital. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 07:39 | Lu 1356 fois

Un motard aurait percuté l’arrière d’une voiture sur la route de la Pointe au Sel dans l’après-midi de samedi, dans des circonstances qui restent à éclaircir.



Le trentenaire est gravement blessé suite à cet accident et son pronostic vital était engagé lors de son évacuation vers l’hôpital.



Comme l’indique le Quotidien, la conductrice de la voiture n’a pas encore pu être entendue et l’enquête se poursuit.



