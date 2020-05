A la Une . St-Leu : Un mineur frappe son adversaire à coup de ciseaux

Un jeune homme de 25 ans est dans un état inquiétant après avoir reçu un coup de ciseaux à la tempe vendredi soir. Son agresseur est un mineur de 17 ans.

Pour quelles raisons un jeune homme de 25 ans se trouve-t-il entre la vie et la mort? Un vieux conflit de voisinage? Un regard qui passe mal? Les raisons exactes ne sont pas encore connues, mais l’auteur présumé a été placé en garde à vue afin d’expliquer son geste. Il s’agit d’un mineur de 17 ans.



Tout remonte à vendredi soir dans le centre-ville de St-Leu. Une première altercation éclate entre les deux jeunes nécessitant l’intervention des gendarmes. Peu de temps après, les deux protagonistes reprennent les hostilités, à la différence que cette fois, le plus jeune s’est muni d’une paire de ciseaux. Il frappe son adversaire à la tempe à l’aide de son arme, provoquant immédiatement son inconscience.



La victime a été prise en charge par les secours sur place avant d’être transportée au CHU de St-Pierre dans un état préoccupant. Le pronostic vital est engagé. Le mineur devrait être déféré aujourd’hui au tribunal de St-Pierre en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.



