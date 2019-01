St-Leu: Un automobiliste ivre percute deux cyclistes et prend la fuite

Un automobiliste ivre a percuté deux cyclistes, les blessant grièvement, rapporte la presse écrite. Les faits se sont produits ce mardi, en milieu de matinée, sur la RN1 à hauteur de Kélonia.



Le chauffard a pris la fuite et fini sa course dans un muret, dans le quartier du Portail, où il a été interpellé par les forces de l'ordre.



Âgé d'une quarantaine d'années, il présentait un taux proche des 2 grammes d'alcool par litre de sang, précise le JIR. Il a été placé en garde à vue et pourrait être présenté au parquet de Saint-Pierre ce mercredi.